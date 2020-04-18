Геннадій Кернес закликав харків'ян дивитися великодні богослужіння з дому

Під час великодніх богослужінь жителям Харкова краще залишатися вдома і дивитися службу в режимі онлайн через інтернет.
Про це 17 квітня у прямому ефірі телеканалу «Україна 24» заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на запитання ведучого про те, як у місті будуть організовані великодні свята, щоб пройти їх без масового зараження коронавірусом.
«Я попросив владику Харківського і Богодухівського Онуфрія записати звернення до вірян напередодні свята, яке ми поширили на місцевих телеканалах. Але в місті є різні церкви, де батюшки проводять великодні богослужіння, і вони теж повинні звернутися до своїх парафіян, щоб ті на Великдень залишалися вдома. Ми активно ведемо цю роботу і робимо все для того, щоб харків'яни дивилися великодні богослужіння онлайн. Всі технічні можливості у нас для цього є», - зазначив Геннадій Кернес.
Також він повідомив, що для забезпечення безпеки людей під час свят міська влада працює з усіма владними структурами різного рівня.
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