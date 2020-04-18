18.04.2020 11:25

Геннадій Кернес закликав харків'ян дивитися великодні богослужіння з дому

Під час великодніх богослужінь жителям Харкова краще залишатися вдома і дивитися службу в режимі онлайн через інтернет.



// city.kharkov.ua

Про це 17 квітня у прямому ефірі телеканалу «Україна 24» заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес, відповідаючи на запитання ведучого про те, як у місті будуть організовані великодні свята, щоб пройти їх без масового зараження коронавірусом.

«Я попросив владику Харківського і Богодухівського Онуфрія записати звернення до вірян напередодні свята, яке ми поширили на місцевих телеканалах. Але в місті є різні церкви, де батюшки проводять великодні богослужіння, і вони теж повинні звернутися до своїх парафіян, щоб ті на Великдень залишалися вдома. Ми активно ведемо цю роботу і робимо все для того, щоб харків'яни дивилися великодні богослужіння онлайн. Всі технічні можливості у нас для цього є», - зазначив Геннадій Кернес.



Також він повідомив, що для забезпечення безпеки людей під час свят міська влада працює з усіма владними структурами різного рівня.



«Є спільне завдання - і його треба виконувати», - підкреслив мер.