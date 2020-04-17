Геннадий Кернес о совещании мэров с премьер-министром Украины: результативного контакта нет

Как отметил мэр Харькова, оценивая результативность совещания, "города остались с урезанным бюджетом, ценными указаниями сверху и своими проблемами один на один".
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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