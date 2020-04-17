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17.04.2020  17:03   

Геннадий Кернес о совещании мэров с премьер-министром Украины: результативного контакта нет

Как отметил мэр Харькова, оценивая результативность совещания, "города остались с урезанным бюджетом, ценными указаниями сверху и своими проблемами один на один".


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Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал на своей странице в соцсети результаты совещания мэров с Денисом Шмыгалем.
 
"Принял участие в селекторном совещании мэров городов Украины с премьер министром Д.Шмыгалем. Была идея начать общаться напрямую, без ОГА, чтоб власть и самоуправление решали насущные на местах задачи. Результата я не увидел. 
 
Предложения Ассоциации городов Украины по бюджетным расчетам, коммунальным платежам и так далее услышаны не были, результативного контакта нет. 
 
Такая работа, она, может, красиво смотрится по телевизору, но не в жизни. Реально - города остались с урезанным бюджетом, ценными указаниями сверху и своими проблемами один на один".
Тэги:  кернес, карантин, харьков, коронавирус, шмыгаль, украина, пандемия, эпидемия
 
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