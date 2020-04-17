17.04.2020 13:23

В Валковском районе закрыли все рынки и запретили массовое освящение пасок

Проведение массового освящения на Пасху в Валковском районе не будет.



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Такое решение о запрете принято местной КТЭБ, учитывая сложившуюся ситуацию в связи со вспышкой коронавируса в районе.

К нарушителям карантинных мероприятий будут применены соответствующие меры. Также в поселке Валки закрыты рынки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что вероятнее всего, коронавирусная инфекция в селе Высокополье Валковского района распространились от местного священника.