Главная Новости Власть В Валковском районе закрыли все рынки и запретили массовое освящение пасок
17.04.2020  13:23   

В Валковском районе закрыли все рынки и запретили массовое освящение пасок

Проведение массового освящения на Пасху в Валковском районе не будет.


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Такое решение о запрете принято местной КТЭБ, учитывая сложившуюся ситуацию в связи со вспышкой коронавируса в районе.

К нарушителям карантинных мероприятий будут применены соответствующие меры. Также в поселке Валки закрыты рынки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что вероятнее всего, коронавирусная инфекция в селе Высокополье Валковского района распространились от местного священника.

Источник:   mykharkov.info
 Тэги:  карантин, пасха, харьков, контроль, дистанция, запрет
 
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