В Валковском районе закрыли все рынки и запретили массовое освящение пасок

Проведение массового освящения на Пасху в Валковском районе не будет.
Такое решение о запрете принято местной КТЭБ, учитывая сложившуюся ситуацию в связи со вспышкой коронавируса в районе.
К нарушителям карантинных мероприятий будут применены соответствующие меры. Также в поселке Валки закрыты рынки.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что вероятнее всего, коронавирусная инфекция в селе Высокополье Валковского района распространились от местного священника.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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