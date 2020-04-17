17.04.2020 13:31

Обещают руки на заламывать и за шиворот из храма не выбрасывать - глава полиции региона

Полиция будет дежурить во время Пасхи круглосуточно и регулировать количество верующих внутри храмов.



://hk.npu.gov.ua

Штрафовать обещают только за нарушение общественного порядка.

Председатель Харьковской обладминстрации Алексей Кучер на брифинге отметил, что вспышка коронавируса в Харьковском пригороде произошла от посещения церкви, и, с большой вероятностью, источником вспышки вируса стал местный священник. У него и его жены положительные тесты на COVID-19, а умерла 71-летняя женщина тоже работала в этой церкви. Сейчас храм закрыт на карантин, а село находится на обсервации.

Чтобы уменьшить количество верующих во время празднования Пасхи в храмах, полиция проводит профилактические беседы со священниками.

«В церкви может находиться вместе с священником и певчими не более 10 граждан. Не будем полиция никого вытаскивать за руки, мы не будем хватать кого-то за полы, тянуть из храма, но мы будем напоминать. Не беда, если не десять, а одиннадцать, но если верующих будет сорок в небольшом храме, то будет беда », - отметил глава полиции региона Валерий Скокуренко.

Полиция круглосуточно дежурить на Пасху, начиная с 18.00 субботы. Правоохранители будут напоминать о дистанции и наличие масок, штрафовать только за нарушение общественного порядка.