Главная Новости Власть Пенсионный фонд снизил номинальную «карантинную» зарплату
17.04.2020  12:12   

Пенсионный фонд снизил номинальную «карантинную» зарплату

Пенсионный фонд установил размер средней зарплаты февраля для начисления пенсий.


://facebook.com

Утвержден показатель средней зарплаты за февраль 2020 года, которая учитывается для исчисления пенсии, в сумме 9 658 гривен 03 копейки.

Согласно сообщению Пенсионного фонда, данный показатель будет применяться для исчисления пенсии в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.

Согласно сообщению Пенсионного фонда в январе 2020 года показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, составил 9 581 гривни 38 копеек

При этом , как ранее сообщалось, перед карантином средняя зарплата в Украине была выше, чем сейчас.

Так, согласно данным представителей Госстата, средняя реальная зарплата в Украине в феврале 2020 года составила 10 847 гривен. При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с январем продемонстрировала рост на 1,1% - до 10847 грн. При этом за год она выросла на 15%.

Источник:   Страна
 Тэги:  зарплата, пенсия, начисления, карантин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.02 Экономика и промышленность Средняя зарплата за месяц сократилась на 1,5 тыс. грн 06.12 Образование «Произошло недоразумение»: Новосад опровергла заявление Гончарука о зарплатах учителей 03.12 Власть Зарплаты вместо повышения учителей привяжут к количеству учеников в классах
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 