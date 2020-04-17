Пенсионный фонд снизил номинальную «карантинную» зарплату

Пенсионный фонд установил размер средней зарплаты февраля для начисления пенсий.
Утвержден показатель средней зарплаты за февраль 2020 года, которая учитывается для исчисления пенсии, в сумме 9 658 гривен 03 копейки.
Согласно сообщению Пенсионного фонда, данный показатель будет применяться для исчисления пенсии в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В Законе установлен порядок определения дохода для исчисления пенсии, а также ее назначения, перерасчета и выплаты.
Согласно сообщению Пенсионного фонда в январе 2020 года показатель средней зарплаты (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, составил 9 581 гривни 38 копеек
При этом , как ранее сообщалось, перед карантином средняя зарплата в Украине была выше, чем сейчас.
Так, согласно данным представителей Госстата, средняя реальная зарплата в Украине в феврале 2020 года составила 10 847 гривен. При этом средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с январем продемонстрировала рост на 1,1% - до 10847 грн. При этом за год она выросла на 15%.
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