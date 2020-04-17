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17.04.2020  09:22   

Местным властям рекомендовано запретить работу рынков до конца карантина

Такое решение было принято 16 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.


//atr.ua

Такое предложение было внесено главным санитарным врачом Украины.

На совещании было отмеченое, что если люди и не пойдут в церковь, то все равно большинство из них будет стараться сохранить пасхальную традицию, и это может привести к большому скоплению в магазинах, рынках, что поспособствует более быстрому распространению инфекции.

Учитывая рекомендацию главного санврача, на комиссии было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления прекратить функционирование рынков не только во время определенных праздничных дней, а до конца карантинных мероприятий на территории Украины.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, рынок, не работает
 
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