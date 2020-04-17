Местным властям рекомендовано запретить работу рынков до конца карантина

Такое решение было принято 16 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Такое предложение было внесено главным санитарным врачом Украины.
На совещании было отмеченое, что если люди и не пойдут в церковь, то все равно большинство из них будет стараться сохранить пасхальную традицию, и это может привести к большому скоплению в магазинах, рынках, что поспособствует более быстрому распространению инфекции.
Учитывая рекомендацию главного санврача, на комиссии было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления прекратить функционирование рынков не только во время определенных праздничных дней, а до конца карантинных мероприятий на территории Украины.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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