Местным властям рекомендовано запретить работу рынков до конца карантина

17.04.2020 09:22

Такое решение было принято 16 апреля в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Такое предложение было внесено главным санитарным врачом Украины.

На совещании было отмеченое, что если люди и не пойдут в церковь, то все равно большинство из них будет стараться сохранить пасхальную традицию, и это может привести к большому скоплению в магазинах, рынках, что поспособствует более быстрому распространению инфекции.

Учитывая рекомендацию главного санврача, на комиссии было принято решение рекомендовать органам местного самоуправления прекратить функционирование рынков не только во время определенных праздничных дней, а до конца карантинных мероприятий на территории Украины.