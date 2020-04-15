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15.04.2020  10:21   

С 15 апреля правительство устанавливает контроль над ценами на социальные продукты

По ка в списке 10 наименований продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара.


// Facebook

С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации правительство Дениса Шмыгаля возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия, сообщил председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в Facebook.

«Завтра (15 апреля – прим. ред) мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товары. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязан сообщать об этом в Госпотребнадзор», – написал он..

Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в / с, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

По словам Дорошенко, на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

Сам перечень социально-значимые товаров может расти.

Тэги:  цены, контроль, кабмин, социальные продукты
 
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