Геннадій Кернес обговорив з Олександром Ярославським створення в Харкові центру вірусології, де працюватимуть над створенням вакцини від коронавірусу

Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту планується відкрити у Харкові.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Геннадій Кернес, вся світова наука працює над пошуком вакцини від коронавірусу, тому міський голова і бізнесмен Олександр Ярославський обговорили ідею створення в Харкові сучасного центру вірусології.
«Харків - наукова столиця України, і 2020 рік у нас - рік медицини. Ярославський готовий на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, де зараз створюється багатопрофільний технопарк «Екополіс ХТЗ», зробити лабораторію, яка не має аналогів в Україні. Називатиметься вона Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Саме з неї почнеться медичний кластер «Екополіса ХТЗ», - повідомив Геннадій Кернес.
Міський голова зазначив, що він і його команда нададуть усю необхідну підтримку, разом з Олександром Ярославським запросять до Харкова провідних вірусологів, забезпечать центр всім необхідним, щоб створювати передові препарати і вакцини не тільки проти коронавірусу.
«Харків - це наука, Харків - це медицина і фармація, Харків - це високі технології! Так було, є і буде!» - зазначив Геннадій Кернес.
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