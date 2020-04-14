Без паники: завтра в Харькове завоют сирены

15 апреля в регионе проведут плановую проверку средств оповещения населения.
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. - Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».
Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.
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