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14.04.2020  10:54   

Без паники: завтра в Харькове завоют сирены

15 апреля в регионе проведут плановую проверку средств оповещения населения.


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Электросирены включат в 14:25, сообщили в Департаменте гражданской защиты ХОГА.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в департаменте. - Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».

Напомним, что плановая проверка работы средств оповещения проводится четыре раза в год – в третью среду января, апреля, июля и октября.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сирена, харьков, система оповещения
 
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