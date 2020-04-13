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13.04.2020  15:35   

Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет на 2020 год

Теперь пенсионеры точно получат «зеленую тысячу», а харьковским врачам, борющимся с эпидемией, уже в среду министры обещают поднять зарплату.


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Народные депутаты Украины 249 голосами приняли изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год»

Во время своего выступления в парламенте, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал народных депутатов поддержать этот законопроект.

«Это - самый высокий уровень ответственности. Это - поддержка сценария выхода Украины из кризиса. В последней версии изменений в бюджет, благодаря, в том числе, и народным депутатам, нам удалось вернуть финансирование многих программ. В частности, это касается дополнительного финансирования регионов, культуры и образования », - отметил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ни одна гривня не будет удалена из бюджета армии и военных. Зато сегодня самое главное - это направить средства на меры по преодолению последствий коронавируса.

«Это поддержка врачей, закупка медицинского оборудования. Расходы Министерства здравоохранения предлагается увеличить на 16,4 млрд грн. В общем вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет практически в 1,5 раза », - отметил Премьер-министр.

Также будут увеличены расходы Пенсионного фонда - на 29,7 млрд грн. Эти средства пойдут на индексацию пенсий, выплаты по 1 тыс. Грн пенсионерам, получающим меньше 5 тыс. Грн.

Кроме того, планируется увеличить расходы Министерства социальной политики на 19,5 млрд. грн, что позволит поддержать людей, которые потеряли работу из-за коронавирус.

Проект Госбюджета предусматривает создание Фонда борьбы с коронавируса и его последствиями, бюджет которого составит 64,7 млрд. грн.

По его словам, эти средства пойдут на дополнительные выплаты медработникам, которые вовлечены в борьбу с коронавируса, закупку медоборудования, предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников, погибших от COVID-19 и др.

В то же время глава правительства подчеркнул, что проект «Большая стройка» остается в приоритете, на него заложено 72 млрд грн.

Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за совместную продуктивную работу и поддержку.

Источник:   Правительственный портал
 Тэги:  бюджет, вр, поддержка, депутаты, пенсия
 
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