На мемориале в Пятихатках почтили память жертв тоталитаризма

В Харькове к мемориальному комплексу жертв тоталитаризма возложили траурные венки.
Об этом сообщили в Генеральном консульстве Польши в Харькове.
По сведениям дипмиссии, сегодня, 13 апреля, на Мемориальном кладбище жертв тоталитаризма в Харькове к 80-й годовщине преступления состоялось чествование памяти погибших в Катынском трагедии.
К мемориалу возложили венки от имени президента Польши Анджея Дуды, польского парламента и Сената Республики Польша, от генерального консула Республики Польша в Харькове Януша Яблонского. Свою память погибших также выразили представители Харьковской ОГА и Харьковского городского совета.
На мемориальном кладбище прошел молебен представителей нескольких церковных общин Украины. Участники мероприятия также слушали послание президента Дуды, которое зачитал генконсул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.
Напомним: Катынский расстрел - обобщенное название военного преступления, массовой казни польских граждан, проведенной органами НКВД СССР по вполне секретным приказом партийно-государственного руководства СССР одновременно в нескольких местах, главным образом в Катынском лесу (близ села Катынь Смоленской области), в тюрьме города Калинин (ныне Тверь) и в Харькове весной 1940 года.
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