На Харьковщине – новые главы РГА

Президент Украины подписал распоряжения о новых назначениях
Так, распоряжением №257 от 10 апреля Юрий Струков назначен председателем Двуречанской районной государственной администрации Харьковской области.
Распоряжением №257 от 10 апреля Андрей Канашевич назначен председателем Шевченковской районной государственной администрации Харьковской области.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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