Главная Новости Власть На Харьковщине – новые главы РГА
13.04.2020  11:19   

На Харьковщине – новые главы РГА

Президент Украины подписал распоряжения о новых назначениях


// ХОГА

Так, распоряжением №257 от 10 апреля Юрий Струков назначен председателем Двуречанской районной государственной администрации Харьковской области.

Распоряжением №257 от 10 апреля Андрей Канашевич назначен председателем Шевченковской районной государственной администрации Харьковской области.

 

Тэги:  назначение, президент, харьков
 
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