12.04.2020 14:15

В пригороде Харькова на мусорном полигоне открыли спецмойку (ВИДЕО)

Особенностью мойки является использование специальной жидкости, чтобы не допускать завоза инфекций в жилые районы.



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На мусорном полигоне в Дергачах оборудовали мойку - теперь любая техника, приехавшая туда, уезжает с помытыми колесами (и коммунальная, и частная).

Это не просто вода, а специальная жидкость, чтобы машины не развозили за собой грязь и инфекции.