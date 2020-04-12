Главная Новости Власть В пригороде Харькова на мусорном полигоне открыли спецмойку (ВИДЕО)
12.04.2020  14:15   

В пригороде Харькова на мусорном полигоне открыли спецмойку (ВИДЕО)

Особенностью мойки является использование специальной жидкости, чтобы не допускать завоза инфекций в жилые районы.


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На мусорном полигоне в Дергачах оборудовали мойку - теперь любая техника, приехавшая туда, уезжает с помытыми колесами (и коммунальная, и частная).

Это не просто вода, а специальная жидкость, чтобы машины не развозили за собой грязь и инфекции.

Источник:   Шо в городе?
 Тэги:  полигон, мусор, харьков, дергачи, мойка
 
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