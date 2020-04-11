11.04.2020 15:51

Водителям рассказали, как продлить срок водительского удостоверения во время карантина

Главный сервисный центр МВД Украины рассказал, что делать, если срок водительского удостоверения закончился во время карантина.



://facebook.com

Главный сервисный центр МВД обнародовал алгоритм действий в случае окончания срока водительского удостоверения во время карантина.

Для этого необходимо:

заказать обмен этого документа через электронный кабинет водителя;

пользоваться новым е-удостоверением с помощью мобильного приложения «Действие».

Также можно получить пластиковое удостоверение водителя в очередном сервисном центре МВД (при условии, что при онлайн-заказе указан именно очередной сервисный центр МВД).

После получения письма на свою электронную почту необходимо прислать в ответ номер квитанции об уплате услуги.

После обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя следует ожидать в течение суток на появление нового е-удостоверения водителя в приложении «Действие» со сроком действия - 30 лет.