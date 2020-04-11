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11.04.2020  15:51   

Водителям рассказали, как продлить срок водительского удостоверения во время карантина

Главный сервисный центр МВД Украины рассказал, что делать, если срок водительского удостоверения закончился во время карантина.


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Главный сервисный центр МВД обнародовал алгоритм действий в случае окончания срока водительского удостоверения во время карантина.
 
Для этого необходимо:
  • заказать обмен этого документа через электронный кабинет водителя;
  • пользоваться новым е-удостоверением с помощью мобильного приложения «Действие».
Также можно получить пластиковое удостоверение водителя в очередном сервисном центре МВД (при условии, что при онлайн-заказе указан именно очередной сервисный центр МВД).
 
После получения письма на свою электронную почту необходимо прислать в ответ номер квитанции об уплате услуги.
 
После обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя следует ожидать в течение суток на появление нового е-удостоверения водителя в приложении «Действие» со сроком действия - 30 лет.
Источник:   Судебная газета
 Тэги:  удостоверение, водитель, карантин, продление
 
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