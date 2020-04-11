Водителям рассказали, как продлить срок водительского удостоверения во время карантина

Главный сервисный центр МВД Украины рассказал, что делать, если срок водительского удостоверения закончился во время карантина.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Ночью заморозки, днем прохладно и облачно: погода согласна с карантином и шепчет: «Сидите дома».
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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