11.04.2020 11:52

Продление масочного режима и работа метро по-новому: как Харьков будет выходить из карантина

В мае Украина должна пойти на работу: премьер Денис Шмыгаль.



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Поэтапное облегчения карантинных мероприятий начнется в мае. Правительство готовит соответствующую стратегию, которую представляет в ближайшее время. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

По его словам, «Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть дома». Однако, только после того, как динамика начнет снижаться, государство начнет выход из карантина, но в новых социальных стандартов жизни.

«В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками », - отметил Шмыгаль.

По его словам, этот план включает в себя завершение учебного года 2019/2020, возобновление работы общественного транспорта, но по новым правилам, свободное посещение зон отдыха и тому подобное. Однако масочный режим будет продолжаться.

В то же время премьер-министр анонсировал некоторые проекты, над которыми Правительство сейчас работает. Это поддержка уязвимых слоев населения, помощь по безработице, поддержка малого и среднего бизнеса. В частности, кредитные каникулы, рефинансирование кредитов и тому подобное.

Денис Шмыгаль сообщил, что со снятием карантина Правительство начинает программу создания 500000 рабочих мест.

«Очень важно поддержать людей, потерявших работу. Сегодня в Украине более 320 000 безработных. После объявления карантина - от 4 до 5000 людей регистрируется ежедневно », - отметил премьер.

«Мы призываем всех максимально регистрироваться в центрах занятости. Будем просить Парламент поддержать изменения в законодательство. Это позволит поддержать этих людей », - сказал он.