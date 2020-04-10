Главная Новости Власть На Харьковщине экологи участили проверки в рамках операции «Нерест-2020»
10.04.2020  15:51   

На Харьковщине экологи участили проверки в рамках операции «Нерест-2020»

НА официальной странице харьковской экоинспекции появились первые результаты рейдов.


://khark.dei.gov.ua/

В ходе рейдовой проверки, проведенной на территории Дергачевского района Харьковской области, государственные инспекторы по охране окружающей природной среды задержали нарушителей Правил любительского и спортивного рыболовства (далее Правил).
Граждане, как раз рыбачили на удочки с более чем одним крючком в водах Лозовенкивського водохранилища, что является нарушением п. 4.4 Правил. 

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 85 КоАП. 

Составлено 18 административных протоколов на общую сумму 612 грн.

Во время рейда были привлечены представители Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области.

Источник:   Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
 Тэги:  эколог, харьков, нерест, инспектор
 
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