10.04.2020 15:51

На Харьковщине экологи участили проверки в рамках операции «Нерест-2020»

НА официальной странице харьковской экоинспекции появились первые результаты рейдов.



://khark.dei.gov.ua/

В ходе рейдовой проверки, проведенной на территории Дергачевского района Харьковской области, государственные инспекторы по охране окружающей природной среды задержали нарушителей Правил любительского и спортивного рыболовства (далее Правил).

Граждане, как раз рыбачили на удочки с более чем одним крючком в водах Лозовенкивського водохранилища, что является нарушением п. 4.4 Правил.

Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 85 КоАП.

Составлено 18 административных протоколов на общую сумму 612 грн.

Во время рейда были привлечены представители Дергачевского ОП ГУНП в Харьковской области.