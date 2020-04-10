10.04.2020 15:37

Перенос Конституционного Суда Украины в Харьков - дань европейским традициям

Перенос КСУ в Харьков депутат СН объясняет заботой о развитии региона и расположением в Харькове Президиума Национальной академии правовых наук.



://sud.ua

Законопроект № 3300 от 3 апреля 2020 года «О внесении изменений в Закон Украины «О Конституционном Суде Украины » относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины» наделало много шума среди юристов.

В частности, этим законопроектом предлагается перенести Конституционный Суд из Киева в Харьков.

Документ 3 апреля зарегистрировала председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от политической партии «Слуга народа» Галина Третьякова.

Автор законопроекта Галина Третьякова объясняет необходимость перемещения КСУ в другой город тем, что важной составляющей независимости Конституционного Суда Украины всегда считают территориальное дистанцирование. Например, в Германии Федеральный конституционный суд расположен в Карлсруэ, а не в Берлине. Если мы посмотрим на Чехию, то там он находится в Брно, а не в Праге, которая является столицей. Государственный Суд Эстонской Республики расположен в Тарту, а не в Таллинне. Об этом она рассказала на Общественном радио.

По словам депутата, такая практика довольно распространена, и территориальное дистанцирование лишает коррупционных составляющих.

Кроме того, Галина Третьякова мечтает, чтобы большое количество органов власти была расположена не только в Киеве, но и за его пределами. Расположение органов власти не только в столице развивает такие территории. Появляется возможность мощно использовать ту квалифицированную силу, которая есть на этих территориях. Харьков был выбран, потому что там расположена Президиум Национальной академии правовых наук Украины. Это, соответственно, повышает уровень независимости суда и возможность использовать те квалифицированные кадры, которые рассматривают дела на базе научных доктрин. К работе могут быть привлечены специалисты, которые не согласны переезжать в столицу.

Также это дополнительное развитие территории. Галина Третьякова видит в этом больше плюсов, чем минусов в экономическом смысле. Во-первых, Госбюджет ничего от этого не потеряет, а во-вторых, бюджет Харькова будет получать дополнительный доход на доходы физических лиц от судей КСУ, которые имеют немалую заработную плату.