Стало известно, когда и как пенсионеры получат карантинную тысячу

Правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1 тысяча гривень для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых менее 5 тысяч гривень, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.
Напомним, правительство 1 апреля приняло постановление о повышении пенсионных выплат и оказании социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.
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