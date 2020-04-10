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10.04.2020  11:41   

Стало известно, когда и как пенсионеры получат карантинную тысячу

Правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1 тысяча гривень для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых менее 5 тысяч гривень, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.


// ХОГА
Единовременное пособие в размере 1 тысячи грн будет перечислено автоматически. А тем, кто получает пенсию через Укрпочту, деньги принесет почтальон, заявила Министр социальной политики Марина Лазебная.

«В случае, если парламентом в ближайшие дни будут приняты изменения в государственный бюджет, нам нужно будет около 5 дней для того, чтобы начать выплаты», - заявила Марина Лазебная.

Напомним, правительство 1 апреля приняло постановление о повышении пенсионных выплат и оказании социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  пособие, пенсия, карантин
 
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