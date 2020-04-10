10.04.2020 11:41

Стало известно, когда и как пенсионеры получат карантинную тысячу

Правительство определило порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1 тысяча гривень для пенсионеров, размер пенсионной выплаты которых менее 5 тысяч гривень, и граждан, получающих государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии.



// ХОГА