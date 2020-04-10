У Харкові та області перевірять роботу сирен

Планову технічну перевірку автоматизованої системи оповіщення населення проведуть у середу, 15 квітня, в Харківській області.
Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, електросирени включать о 14:25.
Переривчасте звучання сирен означає «Увага всім!». Під час перевірки засобів оповіщення громадянам рекомендують зберігати спокій і продовжувати свої справи.
Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание, и возникшие проблемы решатся сами собой.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
Развитию автомобильного дела в Харькове поспособствовали скачки.
влажность:
давление:
ветер: