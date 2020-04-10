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10.04.2020  11:35   

У Харкові та області перевірять роботу сирен

Планову технічну перевірку автоматизованої системи оповіщення населення проведуть у середу, 15 квітня, в Харківській області.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, електросирени включать о 14:25.

Переривчасте звучання сирен означає «Увага всім!». Під час перевірки засобів оповіщення громадянам рекомендують зберігати спокій і продовжувати свої справи.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сирена, харьков, система оповещения
 
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