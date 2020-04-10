10.04.2020 11:35

У Харкові та області перевірять роботу сирен

Планову технічну перевірку автоматизованої системи оповіщення населення проведуть у середу, 15 квітня, в Харківській області.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, електросирени включать о 14:25.

Переривчасте звучання сирен означає «Увага всім!». Під час перевірки засобів оповіщення громадянам рекомендують зберігати спокій і продовжувати свої справи.