10.04.2020 10:34

Депутаты Харьковского горсовета смогут собираться на сессии онлайн

В режиме онлайн депутаты Харьковского городского совета могут принимать важные решения по жизнедеятельности города.



// izvestia.kharkov.ua

Заседания Харьковского городского совета в период всеукраинского карантина депутаты смогут проводить дистанционно. Соответствующее распоряжение мэра Геннадия Кернеса опубликовано на сайте горсовета. Согласно документу, во время карантина вопрос повестки дня будут рассматриваться на заседаниях постоянных комиссий только сообща. При этом заседание горсовета, исполнительного комитета и постоянных комиссий будут проводиться в режиме видеоконференции на платформе Zoom или аналогичных, или в формате аудиоконференции. Мэр сделал исключение только для вопросов, «которые требуют тайного голосования».



Во время дистанционных заседаний в повестку дня будут включаться только срочные вопросы: безотлагательного внесения изменений в местный бюджет или работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий эпидемий. Решение о проведении заседания горсовета и исполкома в дистанционном формате будет принимать Харьковский городской голова. Если он будет отсутствовать или не сможет этого сделать, то решение о проведении дистанционного заседание исполкома принимает его первый заместитель. С дистанционным форматом совместного заседания постоянных комиссий определяется мэр или секретарь горсовета, а обычного заседания постоянной комиссии - его председатель.



Если в горсовете решат проводить заседания дистанционно, депутатов, членов исполкома и жителей Харькова об этом проинформируют за сутки. В том числе горсовет обязуется опубликовать повестку дня и обеспечить открытый доступ к трансляции заседания. Ознакомиться с проектами решений депутаты смогут также в электронном виде - им на почту разошлют документы, а также разместят проекты в системе «Электронное место депутата». Идентифицировать этот момент для участия в дистанционных голосованиях будут по номерам телефонов, привязанных к Telegram, Viber, Whatsapp и другим мессенджерам, а также по электронной почте.



Перед открытием дистанционного заседание горсовета, как и обычно, депутатов зарегистрируют и, если соберется кворум, заседание откроют. Оно будет считаться полномочным, если к участию в таком заседании отдаленно присоединилось большинство от общего состава коллегиального органа, говорится в документе. После этого изберут счетную комиссию из трех человек и секретариат, который осуществляет ведение протокола, - из двух.



Голосовать депутаты могут или путем поднятия рук, или высказывания своей позиции «за», «против» или «воздержался». В помещении, где будет происходить дистанционное заседание горсовета, находиться кроме председателя, секретаря, членов счетной комиссии и секретариата могут по одному представителю от каждой депутатской фракции. Однако на онлайн-заседаниях исполкома и совместного заседания постоянных комиссий присутствуют будут только председательствующий, секретарь, члены счетной комиссии и представители исполнительных органов. Всех остальных попросят участвовать в работе дистанционно.