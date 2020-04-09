Харьковчан ждут трели перфораторов и дрелей - Кабмин ужесточил карантинные ограничения. Полный список (ОБНОВЛЕНО)

Правительство Украины внесло изменения в постановление о предотвращении распространении коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина и открываются магазины стройматериалов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме.
По его словам, изменения уточняют перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.
Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:
Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:
Кроме этого, правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.
Фото: t.me/PM_Shmigal/112
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