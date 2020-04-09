09.04.2020 09:56

За украинцами на самоизоляции будут следить через мобильное приложение

Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение «Дій вдома».



// izvestia.kharkov.ua

Оно предназначено для мониторинга группы лиц, которые обязательно должны соблюдать режим самоизоляции.

К таковым относятся:



- лица, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;



- контактировавших с больными,



- болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.



Эти лица получают уведомление с рекомендацией на установку приложения. Правда, это исключительно добровольно и не предусматривает штрафных санкций в случае отказа, отмечают в Минцифры.



С помощью приложения лицо регистрируется в месте прохождения изоляции Несколько раз в день человеку приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, Селфи и разовое снятие геолокации).

Фото проверяется на достоверность с помощью искусственного интеллекта.



В Минцифры отмечают, что это не окончательная версия приложения, его еще будут совершенствовать. После обновления лица смогут осуществить экстренный вызов на горячую линию Минздрава Украины, заказать лекарства и продукты онлайн. А те украинцы, которые имеют возможность выходить из дома и должны носить с собой документы, могут вместо бумажных удостоверений личности предъявлять стражам порядка электронное водительское удостоверение или ID-паспорт в приложении "Дія".