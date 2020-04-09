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09.04.2020  09:56   

За украинцами на самоизоляции будут следить через мобильное приложение

Министерство цифровой трансформации запустило мобильное приложение «Дій вдома».


// izvestia.kharkov.ua

Оно предназначено для мониторинга группы лиц, которые обязательно должны соблюдать режим самоизоляции.

К таковым относятся:
 
- лица, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;
 
- контактировавших с больными,
 
- болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.
 
Эти лица получают уведомление с рекомендацией на установку приложения. Правда, это исключительно добровольно и не предусматривает штрафных санкций в случае отказа, отмечают в Минцифры.
 
С помощью приложения лицо регистрируется в месте прохождения изоляции Несколько раз в день человеку приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, Селфи и разовое снятие геолокации).

Фото проверяется на достоверность с помощью искусственного интеллекта.
 
В Минцифры отмечают, что это не окончательная версия приложения, его еще будут совершенствовать. После обновления лица смогут осуществить экстренный вызов на горячую линию Минздрава Украины, заказать лекарства и продукты онлайн. А те украинцы, которые имеют возможность выходить из дома и должны носить с собой документы, могут вместо бумажных удостоверений личности предъявлять стражам порядка электронное водительское удостоверение или ID-паспорт в приложении "Дія".

Тэги:  карантин, коронавирус, самоизоляция, мобильное приложение
 
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