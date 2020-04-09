09.04.2020 09:23

В «Дії» начали тестировать электронный паспорт и студенческий билет

Государственное мобильное приложение загрузили на свои гаджеты более двух миллионов украинцев. И это через два месяца после его запуска.



// Facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, уже в это воскресенье стартует бета-тест электронных студенческих билетов и паспортов – цифровых копий загранпаспортов и внутренней айди-карты.



Также он отметил, в ближайшее время все, кто оставил заявку на участие в бета-тесте, получат приглашение на указанный при регистрации почтовый адрес.



«По аналогии с предыдущими документами, тестирование будет проходить в несколько этапов – каждый день доступ к сервису планируют открывать для 2000-4000 человек, чтобы распределить нагрузку», сообщил Михаил Федоров.



Параллельно проходит и тестирования студенческого билета. Однако, пока, точная дата официального запуска услуги не озвучена.



Электронный же паспорт можно будет использовать вместо обычного в следующих случаях:



– во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;



– на почте;



– при получении медицинских и банковских услуг;



– когда нужно предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;



– при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг.