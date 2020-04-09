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09.04.2020  09:23   

В «Дії» начали тестировать электронный паспорт и студенческий билет

Государственное мобильное приложение загрузили на свои гаджеты более двух миллионов украинцев. И это через два месяца после его запуска.


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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, уже в это воскресенье стартует бета-тест электронных студенческих билетов и паспортов – цифровых копий загранпаспортов и внутренней айди-карты.

Также он отметил, в ближайшее время все, кто оставил заявку на участие в бета-тесте, получат приглашение на указанный при регистрации почтовый адрес.
 
«По аналогии с предыдущими документами, тестирование будет проходить в несколько этапов – каждый день доступ к сервису планируют открывать для 2000-4000 человек, чтобы распределить нагрузку», сообщил Михаил Федоров.
 
Параллельно проходит и тестирования студенческого билета. Однако, пока, точная дата официального запуска услуги не озвучена.

Электронный же паспорт можно будет использовать вместо обычного в следующих случаях:
 
– во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
 
– на почте;
 
– при получении медицинских и банковских услуг;
 
– когда нужно предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
 
– при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг.

Тэги:  дія, мобильное приложение, электронный паспорт, тестирование
 
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