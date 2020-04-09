Карантин: Кабмин расширил разрешенный список работающих магазинов и служб

Кабинет министров Украины на заседании 8 апреля Кабмин расширил перечень объектов, которым можно работать во время карантина.
Об этом на свое странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Согласно новому постановлению разрешается работать объектам, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, строительные работы, сбор отходов, а также строительным магазинам и химчисткам.
Кроме того, правительство разрешило не соблюдать обязательную самоизоляцию некоторым гражданам, старше 60 лет. В частности, принуждение к самоизоляции не распространяется на депутатов всех уровней, мэров, судей, военнослужащих и правоохранителей. К этой категории относятся и те, кто принимает участие в борьбе с распространением коронавируса или работает в критической инфраструктуре.
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