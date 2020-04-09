Главная Новости Власть Карантин: Кабмин расширил разрешенный список работающих магазинов и служб
09.04.2020  08:45   

Карантин: Кабмин расширил разрешенный список работающих магазинов и служб

Кабинет министров Украины на заседании 8 апреля Кабмин расширил перечень объектов, которым можно работать во время карантина.


// Facebook

Об этом на свое странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно новому постановлению разрешается работать объектам, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, строительные работы, сбор отходов, а также строительным магазинам и химчисткам.

Кроме того, правительство разрешило не соблюдать обязательную самоизоляцию некоторым гражданам, старше 60 лет. В частности, принуждение к самоизоляции не распространяется на депутатов всех уровней, мэров, судей, военнослужащих и правоохранителей. К этой категории относятся и те, кто принимает участие в борьбе с распространением коронавируса или работает в критической инфраструктуре.

Тэги:  карантин, коронавирус, разрешено работать
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.04 Медицина Заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача выписали из больницы 09.04 Криминал и происшествия Украинцев на самоизоляции задержали на Гоптовке 09.04 Медицина Три новых подозрения на коронавирус появилось за сутки в Харькове
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 