09.04.2020 08:45

Карантин: Кабмин расширил разрешенный список работающих магазинов и служб

Кабинет министров Украины на заседании 8 апреля Кабмин расширил перечень объектов, которым можно работать во время карантина.



// Facebook

Об этом на свое странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Согласно новому постановлению разрешается работать объектам, которые осуществляют почтовую и курьерскую деятельность, строительные работы, сбор отходов, а также строительным магазинам и химчисткам.



Кроме того, правительство разрешило не соблюдать обязательную самоизоляцию некоторым гражданам, старше 60 лет. В частности, принуждение к самоизоляции не распространяется на депутатов всех уровней, мэров, судей, военнослужащих и правоохранителей. К этой категории относятся и те, кто принимает участие в борьбе с распространением коронавируса или работает в критической инфраструктуре.