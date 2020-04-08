Харьковчанам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина

Резносимые в пабликах социальных сетей сцены с элементами «разъяснительной» работы полицейский патрулей по отношению к нарушителям правил карантина получили продолжение на страницах правозащитников.
Основной месседж правозащитников состоит в том, что сотавленный протокол - еще не гарантия обязательного штрафа! Все будет решаться в суде, а убегать или нападать на правоохранителей не стоит.
Только судья, а не полицейский, решит обоснованность наложения штрафа, а может и вообще не будет его назначать.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Безвозмездной правовой помощи".
Так, если вы нарушили условия карантина, вас могут привлечь к административной ответственности. Поэтому, следует знать следующие правила:
▪️ протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позднее 24 часов с момента обнаружения лица, совершившего такое правонарушение. Оформляется он в двух экземплярах, один из них вручается лицу, которое привлекается к админответственности под расписку. Протокол подписывается обеими сторонами и при наличии - свидетелями;
▪️ если лицо, привлекаемое к административной ответственности, отказывается подписать протокол, в нем делается соответствующая об этом запись. Вместе с тем, лицо имеет право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Она также может изложить причины своего отказа от его подписания;
▪️ при составлении протокола лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъясняются его права и обязанности. Об этом делается отметка в протоколе.
Лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право:
▪️ знакомиться с материалами дела;
▪️ давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства;
▪️ при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица;
▪️ выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;
▪️ обжаловать постановление по делу.
Отмечается, что решение о наложении штрафа принимает исключительно суд.
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