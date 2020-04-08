08.04.2020 12:15

Харьковчанам рассказали об их правах при привлечении к админответственности за нарушение карантина

Резносимые в пабликах социальных сетей сцены с элементами «разъяснительной» работы полицейский патрулей по отношению к нарушителям правил карантина получили продолжение на страницах правозащитников.



://hk.npu.gov.ua

Основной месседж правозащитников состоит в том, что сотавленный протокол - еще не гарантия обязательного штрафа! Все будет решаться в суде, а убегать или нападать на правоохранителей не стоит.

Только судья, а не полицейский, решит обоснованность наложения штрафа, а может и вообще не будет его назначать.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Безвозмездной правовой помощи".

Так, если вы нарушили условия карантина, вас могут привлечь к административной ответственности. Поэтому, следует знать следующие правила:

▪️ протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позднее 24 часов с момента обнаружения лица, совершившего такое правонарушение. Оформляется он в двух экземплярах, один из них вручается лицу, которое привлекается к админответственности под расписку. Протокол подписывается обеими сторонами и при наличии - свидетелями;

▪️ если лицо, привлекаемое к административной ответственности, отказывается подписать протокол, в нем делается соответствующая об этом запись. Вместе с тем, лицо имеет право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Она также может изложить причины своего отказа от его подписания;

▪️ при составлении протокола лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъясняются его права и обязанности. Об этом делается отметка в протоколе.

Лицо, которое привлекается к административной ответственности, имеет право:

▪️ знакомиться с материалами дела;

▪️ давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства;

▪️ при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица;

▪️ выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство;

▪️ обжаловать постановление по делу.

Отмечается, что решение о наложении штрафа принимает исключительно суд.