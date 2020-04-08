Карантин: Правительство дало разъяснения относительно ограничений для людей от 60 лет

Нормы ограничений для этой категории граждан приняты постановлением №211.
„Подробно отвечаем на вопросы, которые больше всего беспокоят людей старше 60 лет”, - говорят чиновники.
Можно ли людям 60 лет и старше выходить на улицу?
Люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздержаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.
Люди почтенного возраста - в группе повышенного риска, следовательно - нуждаются в самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были в возрасте свыше 60 лет.
Если я одинокий пожилой человек, у которого нет возможности купить продукты и лекарства. Что мне делать?
Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, которые размещены на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Они также должны соблюдать масочный режим и иметь при себе удостоверение личности.
Кроме того, у вас есть возможность обратиться в управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства. Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать должное социальное сопровождение. Это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками.
Кто и как будет контролировать выход пожилых людей на улицу?
Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это нужно как можно реже и планировать закупки на больший временной период. А наличие документов позволит проверить, не должны ли вы быть в самоизоляции или на обсервации, а также не нарушили ли допустимое расстояние в 2 км от определенного места самоизоляции. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД.
Я - пенсионер. Как я смогу оплатить коммунальные услуги?
Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно дистанционно - через имеющиеся онлайн-сервисы.
Кроме того, в ближайшие дни правительством будет принято решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту. Граждане, получающие пенсии и денежные пособия через банковские учреждения, смогут дистанционно платить за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на „горячую линию” банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно, и данные, необходимые для оплаты услуг с их счетов.
Получатели пенсий и денежной помощи также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.
Если мне более 60 лет и у меня появились симптомы коронавирусной болезни. Что мне делать?
Если у вас есть семейный врач, звоните ему (номер телефона можно найти в декларации, на сайте больницы или позвонить в регистратуру своей больницы и спросить там).
Не идите к нему физически и не сидите в очереди на прием. Если у вас высокая температура, затрудненное дыхание, кашель, другие симптомы, а к семейному врачу дозвониться не получается или у вас не подписана декларация - вызывайте скорую (103) или звоните на „горячую линию” 1545 и оставьте контактную информацию о себе.
Там же вам дадут совет, какому врачу из ближайшей больницы можно звонить.
Если мне более 60 лет, но я работающий пенсионер. Могу ли я ходить на работу?
Оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста. Исключения могут быть в том случае, если вы работаете на предприятиях критической инфраструктуры и осуществляете меры, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не можете работать удаленно. Тогда вы должны неукоснительно придерживаться рекомендаций по масочному режиму, социальной дистанции в 1,5 метра, наличия удостоверения личности и удостоверения с места работы. Во всех других случаях ваш работодатель должен перевести вас в режим удаленной работы в определенном вами месте самоизоляции или предоставить отпуск на период действия карантина.
Что такое объекты критической инфраструктуры?
К объектам инфраструктуры могут быть отнесены предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые:
1) осуществляют деятельность и оказывают услуги в отраслях энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах;
2) предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности, в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, поставки электроэнергии и газа, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
3) являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
4) включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
5) являются объектами потенциально опасных технологий и производств.
То есть это все те структуры государственной, коммунальной или частной формы собственности, бездействие которых приведет к существенным потерям для жизнедеятельности страны.
Как я защищен от увольнения, если мне более 60 лет?
В соответствии с законодательством, увольнение в период действия карантина запрещено. Работник может претендовать на отпуск - оплачиваемый или без сохранения заработной платы, или на дистанционную работу. Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск (простой), то государство планирует оплачивать вам 2/3 тарифной ставки оклада на период карантина.
Если мне 60 лет, могу ли я ездить на собственном авто на дачу или в другое место самоизоляции?
Рекомендуется выбрать одно место изоляции и не менять его до 24 апреля. Однако, если вы решите разово поехать на дачу на частном авто, потому что выбрали именно ее местом изоляции - вы можете это сделать.
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