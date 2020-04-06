Главная Новости Власть Ігор Терехов провів засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
06.04.2020  18:22   

Ігор Терехов провів засідання Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

Трамваї, тролейбуси і автобуси працюють у Харкові в колишньому режимі, здійснюючи перевезення тільки працівників об'єктів критичної інфраструктури.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 6 квітня, на засіданні Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
 
Перший віце-мер зазначив, що в місті складений і затверджений список працівників, які мають право користуватися громадським транспортом. Контроль за тим, як дотримуються цих правил інші жителі міста, здійснює Нацполіція.
 
«Ми перевозимо жителів Харкова, які задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста та працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Це приблизно 50 тис. осіб. Ми спільно з підприємствами склали і затвердили списки таких працівників. Також у міста є домовленість з Нацполіцією контролювати цей процес - поліцейські толерантно пояснюють людям, хто може їздити в транспорті, а хто ні. І у нас проблем в цьому питанні немає», - зазначив Ігор Терехов.
 
Начальник Головного управління Нацполіціі у Харківській області Валерій Сокуренко повідомив, що моніторинг за дотриманням обмежень щодо перевезення громадян в громадському транспорті щодня здійснюють 1,4 тис. поліцейських, в тому числі 234 автопатрулі. Співробітники Нацполіціі проводять роз'яснювальну роботу з «порушниками» і в разі, якщо людина веде себе неадекватно і проявляє агресію, можуть скласти на нього адмінпротокол.
 
Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Україні посилені карантинні заходи, зокрема, на вулицю не можна виходити без документів, в громадських місцях запроваджено масковий режим. Також без нагляду дорослих не можуть перебувати на вулиці діти до 14 років. Перевезення в громадському транспорті під час карантину здійснюються тільки для працівників медичних установ, закладів торгівлі, аптек, співробітників підприємств критичної інфраструктури і важливих держустанов.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  терехов, карантин, харьков, транспорт, коронавирус
 
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