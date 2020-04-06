06.04.2020 16:52

Геннадий Кернес: Миллион масок, которые мы приобрели для раздачи, уже в городе

Как сообщает мэр Харькова, 850 тысяч из них предназначены для населения, 150 тысяч – для врачей и медперсонала.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей станице в Телеграмм:

"Уважаемые харьковчане!

1 млн масок, которые мы приобрели для Харькова, уже в городе. Они будут распределены следующим образом: 850 тысяч - для населения, 150 тысяч – для врачей и медперсонала.

Раздача людям начнется во вторник и будет происходить двумя способами: 750 тысяч масок – через школы и детсады, их получат родители, для детей и каждого члена семьи. Еще 100 тысяч будут распределены через территориальные центры социальной защиты.

Мы понимаем потребности Харькова в условиях карантина и договариваемся о поставках еще 2 миллионов масок. Кроме того, заказали средства защиты для врачей - очки, перчатки, бахилы, защитные костюмы, в том числе для реанимационных отделений. В процессе покупка 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, на которые Александр Ярославский выделил 1 миллион 150 тысяч долларов. Городской совет также профинансировал покупку 20 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Принято решение приобрести за бюджетные деньги 9 специальных автомобилей, чтобы оперативные бригады проводили тестирование населения в разных районах города.

Продолжается помощь продуктовыми и лекарственными наборами для ветеранов, детей войны, инвалидов, многодетных семей. Всего за свои деньги я и А.Ярославский подготовили 150 тысяч пайков и 40 тысяч аптечек, более 70 тысяч пайков и около 20 тысяч аптечек уже роздано. Волонтеры и социальные работники каждый день передают их тем, кто остался без помощи на карантине.

Деньги на все, что нужно для защиты горожан от коронавируса, в Харькове есть. Карантин продолжается, харьковчане – одна семья.

Нам нужно быть спокойными и дисциплинированными, чтоб пройти это испытание. И мы его пройдем.