06.04.2020 15:41

НБУ объяснил, как оформить в банке отсрочку по кредиту (ВИДЕО)

Если у клиента банка нет возможности обслуживать свой кредит во время карантина, он должен обратиться в банк и отсрочить погашение кредита на некоторое время - воспользоваться так называемыми «кредитными каникулами».



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Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в фейсбуке.

Как оформить «кредитные каникулы»

«Если не можешь платить свой кредит, обратись к банку, и он отсрочит возврат кредита на время карантина. Банк не спишет твой долг, но отсрочит погашение кредита на некоторое время. Проценты по кредиту будут начисляться, однако оплатить их можно будет позже. Штрафы и пеня за несвоевременные платежи по кредитам не будут начисляться, а кредитная история останется хорошей», - подчеркнули в НБУ.

Более 10 банков уже начали предлагать своим клиентам программы «кредитных каникулы», а вскоре все банки должны подключиться к этой программе.

Порядок предоставления «каникул» будет зависеть от конкретных случаев и договоренностей клиента с банком. Реструктуризации подлежат кредиты, которые заемщики исправно, без просрочек, обслуживали до 1 марта 2020 года.

Для кого предусмотрены кредитные каникулы

Кредитные каникулы вводятся для тех категорий бизнеса, которые пострадали из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Остальные компании, которые не пострадали от карантина и продолжают нормальную работу, и в дальнейшем обслуживать кредиты.