Главная Новости Власть Наркосахар и «заряженный» творожок не попали к заключенным на карантине (ФОТО)
06.04.2020  14:20   

Наркосахар и «заряженный» творожок не попали к заключенным на карантине (ФОТО)

Охранники перехватили очередные партии наркоты, которую пытались переправить заключенным


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За прошедшую неделю предупредили несколько попыток доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор» при осмотре передачи, поступившей заключенному Ф. от гражданки Я., в продуктах питания обнаружено вещество белого цвета, внешне похожую на наркотическое средство.

 Там же, при осмотре передачи, поступившей заключенному С. от гражданки Б., в продуктах питания был обнаружен полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, внешне похожей на наркотическое средство.

Наркосодержаций творожок не попал к заключенному.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, сихо, конопля
 
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