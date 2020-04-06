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06.04.2020  14:04   

На Харьковщине остается работать только один пограничный пункт пропуска в Россию

Об этом распоряжении сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.


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По данным ГПСУ, правительство ужесточило ограничения на границе, в связи с чем с 00:00 7 апреля государственную границу на Харьковщине можно будет пересечь только автотранспортом и только в "Гоптовке".

В ведомстве также напомнили, что пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения временно закрыты.

Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, пересечение
 
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