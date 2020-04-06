06.04.2020 14:04

На Харьковщине остается работать только один пограничный пункт пропуска в Россию

Об этом распоряжении сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.



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По данным ГПСУ, правительство ужесточило ограничения на границе, в связи с чем с 00:00 7 апреля государственную границу на Харьковщине можно будет пересечь только автотранспортом и только в "Гоптовке".

В ведомстве также напомнили, что пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения временно закрыты.

Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.