На Харьковщине остается работать только один пограничный пункт пропуска в Россию

Об этом распоряжении сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы.
По данным ГПСУ, правительство ужесточило ограничения на границе, в связи с чем с 00:00 7 апреля государственную границу на Харьковщине можно будет пересечь только автотранспортом и только в "Гоптовке".
В ведомстве также напомнили, что пункты пропуска для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения временно закрыты.
Ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.
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