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06.04.2020  11:56   

В Харькове представили нового начальника Киевского отдела полиции (ФОТО)

Временное исполнение обязанностей начальника Киевского отдела полиции возложено на Сергея Пономарева.


// Нацполиция

Нового руководителя личному составу Киевского отдела полиции представил руководитель ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как отметил руководитель областного главка полиции, Сергей Пономарев опытный и профессиональный руководитель. В течение длительного времени он занимал руководящие должности в следственных подразделениях. К этому времени он возглавлял Изюмский отдел полиции.

Сергей Пономарев отметил, что главным критерием оценки работы полиции является мнение населения и акцентировал внимание на укреплении взаимодействия с общественностью и повышении уровня доверия к органам полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  начальник, полиция, харьков, представление
 
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