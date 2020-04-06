06.04.2020 11:56

В Харькове представили нового начальника Киевского отдела полиции (ФОТО)

Временное исполнение обязанностей начальника Киевского отдела полиции возложено на Сергея Пономарева.



// Нацполиция

Нового руководителя личному составу Киевского отдела полиции представил руководитель ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.



Как отметил руководитель областного главка полиции, Сергей Пономарев опытный и профессиональный руководитель. В течение длительного времени он занимал руководящие должности в следственных подразделениях. К этому времени он возглавлял Изюмский отдел полиции.



Сергей Пономарев отметил, что главным критерием оценки работы полиции является мнение населения и акцентировал внимание на укреплении взаимодействия с общественностью и повышении уровня доверия к органам полиции.