04.04.2020 15:56

Геннадий Кернес: Хочу поблагодарить людей, поддерживающих жизнеобеспечение Харькова при карантине

Мэр Харькова обратился к жителям города с благодарностью.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей страничке в Телеграмм:

"Хочу поблагодарить людей, которые поддерживают жизнеобеспечение Харькова в условиях карантина. Водители городского транспорта работают по новой схеме и дезинфицируют подвижной состав, водоканал, теплосети, горсвет подают услугу штатно и выезжают на аварии. Город убирается, вывозится мусор.

Учителя осваивают "дистанционку", понимая, что школьникам нужно не выпадать из учебы, у пожарных и полиции тоже аврал. И, конечно, врачи - им уже сейчас приходится работать в нервной обстановке, успокаивать людей. При этом, у каждого - те же сложности, что и у всех - дети на карантине, пожилые родители, которым нужна помощь.

Оставаясь дома, вы не только бережете себя, но и даете возможность работникам городских служб быть здоровым и выполнять нужную нам всем работу. И это - лучшая благодарность".