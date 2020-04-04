Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Хочу поблагодарить людей, поддерживающих жизнеобеспечение Харькова при карантине
04.04.2020  15:56   

Геннадий Кернес: Хочу поблагодарить людей, поддерживающих жизнеобеспечение Харькова при карантине

Мэр Харькова обратился к жителям города с благодарностью.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей страничке в Телеграмм:
 
"Хочу поблагодарить людей, которые поддерживают жизнеобеспечение Харькова в условиях карантина. Водители городского транспорта работают по новой схеме и дезинфицируют подвижной состав, водоканал, теплосети, горсвет подают услугу штатно и выезжают на аварии. Город убирается, вывозится мусор.
 
Учителя осваивают "дистанционку", понимая, что школьникам нужно не выпадать из учебы, у пожарных и полиции тоже аврал. И, конечно, врачи - им уже сейчас приходится работать в нервной обстановке, успокаивать людей. При этом, у каждого -  те же сложности, что и у всех - дети на карантине, пожилые родители, которым нужна помощь. 
 
Оставаясь дома, вы не только бережете себя, но и даете возможность работникам городских служб быть здоровым и выполнять нужную нам всем работу. И это - лучшая благодарность".
Тэги:  кернес, карантин, харьков, коронавирус
 
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