04.04.2020 12:43

Геннадій Кернес привітав з ювілеєм почесну харків'янку Валентину Астахову

Сьогодні - день народження почесної харків'янки Валентини Астахової.



//city.kharkov.ua

Мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні, 4 квітня 2020 року, привітав із 85-річчям Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника освіти України, радника ректора Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Валентину Астахову.

«Ваш життєвий і трудовий шлях - це гідний приклад для молоді. Ваша наукова діяльність відзначена високими державними нагородами.

Від щирого серця бажаю Вам незгасної життєвої енергії, міцного здоров'я, благополуччя, невичерпного оптимізму та підтримки рідних, друзів і колег.

Низький Вам уклін за відданість своїй справі, за все, що Ви зробили для майбутніх поколінь», - говориться у привітанні міського голови.