Главная Новости Власть Геннадій Кернес привітав з ювілеєм почесну харків'янку Валентину Астахову
04.04.2020  12:43   

Геннадій Кернес привітав з ювілеєм почесну харків'янку Валентину Астахову

Сьогодні - день народження почесної харків'янки Валентини Астахової.


//city.kharkov.ua
Мер Харкова Геннадій Кернес сьогодні, 4 квітня 2020 року, привітав із 85-річчям Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника освіти України, радника ректора Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Валентину Астахову.
 
«Ваш життєвий і трудовий шлях - це гідний приклад для молоді. Ваша наукова діяльність відзначена високими державними нагородами.
 
Від щирого серця бажаю Вам незгасної життєвої енергії, міцного здоров'я, благополуччя, невичерпного оптимізму та підтримки рідних, друзів і колег.
 
Низький Вам уклін за відданість своїй справі, за все, що Ви зробили для майбутніх поколінь», - говориться у привітанні міського голови.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, поздравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.04 Общество В Харькове Кернес и Ярославский начали масштабную программу помощи социально уязвимым группам горожан 03.04 Власть Геннадий Кернес: карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания 02.04 Власть Геннадий Кернес показал, как работает прямая связь с харьковчанами (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 