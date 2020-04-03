Главная Новости Власть В харьковском отделении Минюста предупредили о вступлении в силу новых правил регистрации предпринимателей
03.04.2020  15:51   

В харьковском отделении Минюста предупредили о вступлении в силу новых правил регистрации предпринимателей

Вступил в силу обновленный приказ, относительно особенностей проведения госрегистрации по заявлениям в электронной форме.


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01.04.2020 принят приказ № 1307/5 «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 02.04.2020 за № 323/34606.

Приведенным приказом внесены изменения в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 09.02.2016 № 359/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.02.2016 за № 200/28330, в частности раздел IV настоящего Порядка относительно особенностей проведения государственной регистрации по заявлениям в электронной форме изложены в новой редакции.

Источник:   Восточное региональное управление Минюста Украины
 Тэги:  регистрация, минюст, харьков, предприниматель, юрист, правила
 
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