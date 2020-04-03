В харьковском отделении Минюста предупредили о вступлении в силу новых правил регистрации предпринимателей

Вступил в силу обновленный приказ, относительно особенностей проведения госрегистрации по заявлениям в электронной форме.
01.04.2020 принят приказ № 1307/5 «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 02.04.2020 за № 323/34606.
Приведенным приказом внесены изменения в Порядок государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 09.02.2016 № 359/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 09.02.2016 за № 200/28330, в частности раздел IV настоящего Порядка относительно особенностей проведения государственной регистрации по заявлениям в электронной форме изложены в новой редакции.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
В выходные нас ждет теплая погода. Дождь если и будет, то небольшой.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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