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03.04.2020  15:01   

У Харкові пройшов вебінар-конкурс стартапів

Вебінар-конкурс стартапів, організований управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів спільно з проєктом «Polish Ukrainian Startup Bridge» 3 квітня.


://city.kharkov.ua

Його метою було презентувати харківські стартапи представникам польських інвестиційних фондів.

Під час заходу були представлені три стартапи: гра на операційну систему iOS «Animaro», аудіореклама на дронах «Drooney» і водяний санітайзер «Dew Pocket».

За результатами конкурсу, переможцем було обрано стартап «Animaro», який представить місто Харків у фіналі конкурсу, який пройде у вересні у місті Києві.

Источник:   ХГС
 Тэги:  конкурс, инвестиция, фонд, харьков, поддержка
 
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