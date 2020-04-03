У Харкові пройшов вебінар-конкурс стартапів

Вебінар-конкурс стартапів, організований управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проєктів спільно з проєктом «Polish Ukrainian Startup Bridge» 3 квітня.
Його метою було презентувати харківські стартапи представникам польських інвестиційних фондів.
Під час заходу були представлені три стартапи: гра на операційну систему iOS «Animaro», аудіореклама на дронах «Drooney» і водяний санітайзер «Dew Pocket».
За результатами конкурсу, переможцем було обрано стартап «Animaro», який представить місто Харків у фіналі конкурсу, який пройде у вересні у місті Києві.
День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати, также известный как P-Day.
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