У Харкові пройшов вебінар-конкурс стартапів

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 3 апреля День обещает принести долгожданное душевное равновесие. Сегодня можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 3 апреля Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.