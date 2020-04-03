Главная Новости Власть Геннадий Кернес: карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания
03.04.2020  14:41   

Геннадий Кернес: карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания

Через социальную сеть городской голова поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных харьковчан, сплотившихся для противостояния эпидемии.


://t.me/kernes59
«Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания.
Кроме старшего поколения, в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все кто потреял работу и теперь остался без денег и еды.
Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы с Александром Ярославским говорили о том, что для самых уязвимых социальных групп будут наборы продуктов и лекарств. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы заказали еще 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям.
На телефоны - мой личный и моих помощников -  звонят тысячи харьковчан, многим очень тяжело.
Говорим с каждым, вникаем в обстоятельства и первоочередные нужды людей.
Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время. Карантин продолжается" - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, кернес, доставка, продуктов, группа риска
 
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