03.04.2020 14:41

Геннадий Кернес: карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания

Через социальную сеть городской голова поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных харьковчан, сплотившихся для противостояния эпидемии.



://t.me/kernes59

«Карантин очень быстро показал, сколько людей в Харькове оказались на грани выживания.

Кроме старшего поколения, в помощи нуждаются молодые семьи, многодетные, все кто потреял работу и теперь остался без денег и еды.

Еще на встрече 19 марта в Kharkiv Palace мы с Александром Ярославским говорили о том, что для самых уязвимых социальных групп будут наборы продуктов и лекарств. Так вот, за эту неделю мы с Ярославским развезли и разнесли более 113 тысяч пайков и 22 тысячи аптечек для ветеранов и одиноких стариков во все районы города. Сегодня мы заказали еще 30000 пайков и 15000 аптечек. Все это передается людям.

На телефоны - мой личный и моих помощников - звонят тысячи харьковчан, многим очень тяжело.

Говорим с каждым, вникаем в обстоятельства и первоочередные нужды людей.

Спасибо волонтерам и всем, кто стал рядом с нами для помощи в трудное время. Карантин продолжается" - говорится в сообщении.