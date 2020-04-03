03.04.2020 11:45

Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за апрель - как будут проводить оплату и доплаты

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, 2 апреля 2020 года начал финансирование пенсий.



://facebook.com

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда в фейсбуке.

Как будут платить

«Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью», — призвали в Пенсионном фонде.

Кроме того, ПФУ сообщает, что выплата пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО «Укрпочта», пенсии доставят почтальоны домой.

Обещанная тысяча

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату — 1000 гривен.

Позднее, Кабинет министров постановил выплатить в апреле единовременную денежную помощь в 1 тыс грн для пенсионеров, получающих пенсии меньше 5 тысяч гривен.

Также с 1 апреля пенсионный возраст для женщин увеличили на 6 месяцев – с 59 до 59,5 лет. Еще через 7 месяцев увеличат требования и по стажу.