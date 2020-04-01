Главная Новости Власть В Минздраве позволили открыть продуктовые рынки ... и определили 6 условий их работы
01.04.2020  14:24   

В Минздраве позволили открыть продуктовые рынки ... и определили 6 условий их работы

Органы власти получили от Главного государственного санитарного врача рекомендации о возможности открытия продуктовых рынков, если у населения есть проблемы с доступом к пищевым продуктам.


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О наличии соответствующего постановления сообщили в Министерстве здравоохранения.

Также документом определены условия деятельности продуктовых рынков:

- осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;

- на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;

- обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию ​​не менее 1,5 метра;

- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;

- для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.

Ответственность за соблюдение условий при открытии рынков и решение о целесообразности их открытия полностью возложена на органы местного самоуправления.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  рынок, разрешение, харьков, продукты, уловия
 
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