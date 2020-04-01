В Минздраве позволили открыть продуктовые рынки ... и определили 6 условий их работы

Органы власти получили от Главного государственного санитарного врача рекомендации о возможности открытия продуктовых рынков, если у населения есть проблемы с доступом к пищевым продуктам.
Также документом определены условия деятельности продуктовых рынков:
- осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;
- на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;
- обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию не менее 1,5 метра;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;
- обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;
- для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.
Ответственность за соблюдение условий при открытии рынков и решение о целесообразности их открытия полностью возложена на органы местного самоуправления.
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