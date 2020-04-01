Главная Новости Власть Геннадий Кернес: в харьковском Дворце спорта могут создать временный госпиталь для пациентов с COVID-19 (ВИДЕО)
01.04.2020  13:59   

Геннадий Кернес: в харьковском Дворце спорта могут создать временный госпиталь для пациентов с COVID-19 (ВИДЕО)

По словам мэра, этот объект был выбран из-за наличия зала с большой вместимостью


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В Харькове Дворец спорта рассматривают как место, где можно разместить временный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом мэр города Геннадий Кернес заявил во вчерашнем онлайн-интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о готовности города к вспышке COVID-19, градоначальник сообщил, что больных могут разместить не только в больницах, но и на специально подготовленных площадках. По его словам, все данные об объектах передают в ОГА, а обладминистрация, в свою очередь, в Кабмин и Офис Президента. 

"Такие объекты, учреждения, лечебные заведения определены как и в городе, так и в области. В том числе мы рассматривали Дворец спорта как объект, где можно быстро выстроить больницу. Сами понимаете, там большой зал просто, проводятся выставки, концерты. Там можно сделать нормально все. Также рассматривали другие возможности, если вдруг будет вспышка", - отметил городской голова.

Источник:   Украинская Правда
 Тэги:  коронавирус, кернес, харьков, временный госпиталь
 
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