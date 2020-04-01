Геннадій Кернес: Харків готовий протистояти коронавірусу

Місто забезпечене необхідним медичним обладнанням, тестами на виявлення коронавірусу, а харків'янам будуть безкоштовно видавати захисні маски.
Про це 31 березня в інтерв'ю виданню «Українська правда» повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За його словами, в місті були своєчасно введені карантинні заходи, що дозволило мінімізувати можливості поширення вірусу.
«Ми забезпечені тестами ПЛР, є апарати штучної вентиляції легенів, а також інше медичне обладнання для лікування хворих, яке придбали для міських лікарень харківські підприємці. Один апарат, наркозно-дихальний, купив особисто я і передав його Міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Крім того, у нас є можливість допомагати літнім і малозабезпеченим людям продуктовими наборами та аптечками», - зазначив мер.
Він також повідомив, що крім низки медзакладів, які визначені для лікування хворих на коронавірус, у Харкові також передбачені додаткові місця для розгортання лікарень.
«Ми також розглядали в якості додаткового майданчика для лікування хворих Палац спорту. Там великий виставковий зал, де можна розгорнути лікарню. Також опрацьовували й інші варіанти на випадок, якщо в місті буде спалах коронавірусу», - зазначив Геннадій Кернес.
Крім того, мєр повідомив, що найближчим часом городяни і медики будуть забезпечені захисними масками.
«Ми зобов'язані забезпечити засобами захисту не тільки медперсонал, а й жителів міста. Тому ми виділили з резервного фонду міста 40 млн грн, з яких за 16 млн грн придбали 1 млн масок. Ці маски ми будемо роздавати безкоштовно жителям міста, лікарям, передавати у дитячі садки, школи та ін. Решту 24 млн грн ми направимо на придбання ще 20 апаратів ШВЛ», - повідомив Геннадій Кернес.
Відповідаючи на питання «Чи готовий мер посилити карантинні заходи в Харкові?», Геннадій Кернес сказав, що готовий, якщо в цьому буде необхідність.
«Такі питання ми теж опрацьовуємо, і наше завдання, в рамках повноважень, зробити все, щоб не допустити епідемії в місті і харків'яни не почали масово хворіти, а для цього необхідно обмежити масові скупчення людей. У міста є свої повноваження, у керівництва області - свої, у Кабінету міністрів - свої, і кожен, в межах цих повноважень, повинен зробити все, щоб посилення карантинних заходів, якщо таке буде, було обгрунтоване», - підкреслив Геннадій Кернес.
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