Определен победитель конкурса на должность директора ГП «Харьков-Арена»

01.04.2020 09:27

Предприятие, которое будет управлять имуществом «Металлиста», конфискованным у Сергея Курченко, возглавил Владислав Плаксин.

Предприятие было создано в феврале этого года - после того, как конфискованные у беглого бизнесмена активы «Металлиста» удалось вернуть в государственную собственность, благодаря вмешательству председателя ХОГА Алексея Кучера.

Конкурс на должность директора ГП «Харьков - Арена» был объявлен 5 марта распоряжением председателя ХОГА. Заседание соответствующей постоянной конкурсной комиссии состоялось 30 марта под руководством первого заместителя председателя ХОГА Виталия Погосяна.

Члены комиссии заслушали конкурсные предложения и видение развития предприятия от двух претендентов на пост директора «Харьков - Арены». Победителем конкурса признан Владислав Плаксин. Он назначен на должность с испытательным сроком в три месяца.

Справка. Как указано в уставе ГП «Харьков - Арена», это государственное коммерческое предприятие, которое действует на основе полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств.

Деятельность предприятия направлена ​​на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом.

Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований разного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.