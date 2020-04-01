Определен победитель конкурса на должность директора ГП «Харьков-Арена»

Предприятие, которое будет управлять имуществом «Металлиста», конфискованным у Сергея Курченко, возглавил Владислав Плаксин.
Конкурс на должность директора ГП «Харьков - Арена» был объявлен 5 марта распоряжением председателя ХОГА. Заседание соответствующей постоянной конкурсной комиссии состоялось 30 марта под руководством первого заместителя председателя ХОГА Виталия Погосяна.
Члены комиссии заслушали конкурсные предложения и видение развития предприятия от двух претендентов на пост директора «Харьков - Арены». Победителем конкурса признан Владислав Плаксин. Он назначен на должность с испытательным сроком в три месяца.
Справка. Как указано в уставе ГП «Харьков - Арена», это государственное коммерческое предприятие, которое действует на основе полной хозяйственной самостоятельности и самоокупаемости, несет ответственность за последствия своей хозяйственной деятельности и выполнение обязательств.
Деятельность предприятия направлена на организацию и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, предоставление услуг, связанных с физкультурно-оздоровительной и спортивной сферами, создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом.
Предметом деятельности предприятия является организация деятельности спортивных клубов, оказание услуг бронирования и связанных с туристическими услугами, обеспечение функционирования спортивных сооружений, организация и проведение спортивных соревнований разного уровня, создание условий для обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов, организация и проведение спортивных, культурно массовых и концертно-зрелищных мероприятий, проведение торговых ярмарок, журналистская и PR-деятельность и тому подобное.
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