01.04.2020 08:28

У роботу міських центрів надання адмінпослуг внесені зміни

У роботу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділів, центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс» були внесені зміни.



// city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.



Згідно з документом, на час карантину прийом відвідувачів у ЦНАП здійснюватиметься за попереднім онлайн-записом на сайті dozvil.kh.ua або через колл-центр за телефонами: 725-03-33, 725-03-33, 098-725-03-33, 099-725-03-33. При цьому всі відвідувачі повинні використовувати засоби індивідуального захисту.



Також на час карантину юридичні та фізичні особи будуть отримувати адміністративні та соціальні послуги дистанційно - за допомогою електронних ресурсів і засобів телекомунікаційного зв'язку.