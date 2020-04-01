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01.04.2020  08:28   

У роботу міських центрів надання адмінпослуг внесені зміни

У роботу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділів, центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс» були внесені зміни.


// city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

Згідно з документом, на час карантину прийом відвідувачів у ЦНАП здійснюватиметься за попереднім онлайн-записом на сайті dozvil.kh.ua або через колл-центр за телефонами: 725-03-33, 725-03-33, 098-725-03-33, 099-725-03-33. При цьому всі відвідувачі повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

Також на час карантину юридичні та фізичні особи будуть отримувати адміністративні та соціальні послуги дистанційно - за допомогою електронних ресурсів і засобів телекомунікаційного зв'язку.

Источник:   ХМР
 Тэги:  центр админуслуг, харьков, карантин, коронавирус
 
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