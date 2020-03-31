31.03.2020 13:35

«Білих» хакерів запрошують перевірити безпечність сайту Департаменту реєстрації (доповнено)

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради впроваджує новий проєкт для створення кібер-безпечного міста та запроваджує використання «Security.txt» на сайтах Харкова.



://city.kharkov.ua

Як повідомили у департаменті, «Security.txt» — це запропонований стандарт Інтернету (RFC) щодо інформування про безпеку веб-сайтів. Першим до нього приєднався сайт Департаменту реєстрації Харківської міської ради, інші сайти та онлайн-ресурси міста зроблять це згодом.

Суть проєкту полягає у тому, щоб забезпечити безоплатне тестування міських веб-ресурсів, постійно покращувати стандарти і можливості безпеки. Це свого роду програма «Bug Bounty» (англ. bug - жаргонізм, що означає помилку у системі, bounty - подарунок, премія, щедрість) - програма, яка пропонується багатьма веб-сайтами та розробниками програмного забезпечення, за допомогою якої можна отримати визнання і винагороду за знаходження помилок, особливо тих, які стосуються експлойтів і вразливостей. Ці програми дозволять розробникам розібратися і усунути помилки, перш ніж широка громадськість дізнається про них, запобігаючи випадкам масових зловживань. «Bug bounty» програми були реалізовані у багатьох компаніях, серед яких - «Mozilla», «Facebook», «Yahoo!», «Google», «Reddit», «Square» і «Microsoft».

Всі бажаючі айтішники і не тільки можуть зайти за посиланням https://dr.city.kharkov.ua/security.txt і при знаходженні вразливих технічних місць або помилок написати модераторам за адресою: dr.city.kharkov.ua/ua/whitehat/report.html.



Таким чином, збираються «білі» хакери міста і допомагають захистити веб-ресурси Харкова. Залежно від кількості та важливості відправлених зауважень вони будуть розташовані у рейтингу й зможуть відстежувати своє місце на першому етапі проєкту. У подальшому, у разі активного розвитку проєкту, можливо заохочення учасників цінними призами та подарунками за рахунок спонсорів.



«Проєкт, запропонований CEO «HackControl» Микитою Книшем, - приклад успішної взаємодії міста та небайдужих IT-фахівців Харкова з метою розвитку рідного міста. Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради закликає IT-фахівців приєднуватися до співпраці, оновлювати місто, ділитися ідеями заради розвитку», - зазначили у департаменті.