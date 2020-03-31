Волонтеры на ХТЗ разнесли продуктовые наборы самоизолированным пенсионерам (ФОТО)

На следующий день после обращения городского головы волонтеры начали выполнять обещания и адресно развозить продуктовые наборы самоизолированным пожилым харьковчанам.
30 марта Геннадий Кернес обратился к харьковчанам с призывом соблюдать условия карантина.
«Для людей старшего возраста, которые находятся в самой большой зоне риска, городские власти и подготовленные нами волонтеры готовы оказать любую необходимую помощь. В частности - купить и доставить на дом еду и медикаменты, выгулять вашу собаку и многое другое. Те, кому необходима такая поддержка - звоните прямо мне по моему личному телефону 067 579 47 47» - говорилось в сообщении.
Буквально на следующий день по районам города появились волонтеры, выполняющие обещание городского головы.
Так в Индустриальном районе, экипированная средствами индивидуальной защиты, девушка-волонтер разнесла продуктовые наборы пожилым людям, проживающим в «хрущовке» по адресу ул. Косарева 18.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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