31.03.2020 13:03

Волонтеры на ХТЗ разнесли продуктовые наборы самоизолированным пенсионерам (ФОТО)

На следующий день после обращения городского головы волонтеры начали выполнять обещания и адресно развозить продуктовые наборы самоизолированным пожилым харьковчанам.



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30 марта Геннадий Кернес обратился к харьковчанам с призывом соблюдать условия карантина.

«Для людей старшего возраста, которые находятся в самой большой зоне риска, городские власти и подготовленные нами волонтеры готовы оказать любую необходимую помощь. В частности - купить и доставить на дом еду и медикаменты, выгулять вашу собаку и многое другое. Те, кому необходима такая поддержка - звоните прямо мне по моему личному телефону 067 579 47 47» - говорилось в сообщении.

Буквально на следующий день по районам города появились волонтеры, выполняющие обещание городского головы.

Так в Индустриальном районе, экипированная средствами индивидуальной защиты, девушка-волонтер разнесла продуктовые наборы пожилым людям, проживающим в «хрущовке» по адресу ул. Косарева 18.