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31.03.2020  12:52   

Рынок земли: Как за закон проголосовали мажоритарщики из Харьковской области

Харьковские нардепы основном поддержали открытие рынка земли в Украине с 2021


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Ночью 31 марта депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) во втором чтении и в целом.

Во втором чтении поддержали открытие рынка земли 259 народных депутатов, против проголосовали 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Харьковские мажоритарщики голосовали следующим образом:

округ 168  Мария Мезенцева ( "Слуга народа") - отсутствует

округ 169 Александр Куницкий ( "Слуга народа") - за

округ 170 Андрей Одарченко ( "Слуга народа") - за

округ 171 Виктория Кинзбурська ( "Слуга народа") - отсутствует

округ 172 Юрий Здебский ( "Слуга народа") - за

округ 173 Александр Бакумов ( "Слуга народа") - зао

округ 174 Александр Фельдман (самовыдвиженец, фракция "ОПЗЖ») - отсутствует

округ 175 Евгений Пивоваров ( "Слуга народа") - за

округ 176 Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок", внефракционный) - отсутствует

округ 177 Дмитрий Любота ( "Слуга народа") - за

округ 178 Александр Литвинов ( "Слуга народа") - за

округ 180 Алексей Красов ( "Слуга народа") - за

округ 181 Дмитрий Микиша ( "Слуга народа") - отсутствует

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  рынок, земля, харьков, голосование, депутат
 
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