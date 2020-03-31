Рынок земли: Как за закон проголосовали мажоритарщики из Харьковской области

Харьковские нардепы основном поддержали открытие рынка земли в Украине с 2021
Ночью 31 марта депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) во втором чтении и в целом.
Во втором чтении поддержали открытие рынка земли 259 народных депутатов, против проголосовали 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.
Харьковские мажоритарщики голосовали следующим образом:
округ 168 Мария Мезенцева ( "Слуга народа") - отсутствует
округ 169 Александр Куницкий ( "Слуга народа") - за
округ 170 Андрей Одарченко ( "Слуга народа") - за
округ 171 Виктория Кинзбурська ( "Слуга народа") - отсутствует
округ 172 Юрий Здебский ( "Слуга народа") - за
округ 173 Александр Бакумов ( "Слуга народа") - зао
округ 174 Александр Фельдман (самовыдвиженец, фракция "ОПЗЖ») - отсутствует
округ 175 Евгений Пивоваров ( "Слуга народа") - за
округ 176 Дмитрий Шенцев ( "Оппозиционный блок", внефракционный) - отсутствует
округ 177 Дмитрий Любота ( "Слуга народа") - за
округ 178 Александр Литвинов ( "Слуга народа") - за
округ 180 Алексей Красов ( "Слуга народа") - за
округ 181 Дмитрий Микиша ( "Слуга народа") - отсутствует
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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