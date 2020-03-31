31.03.2020 08:09

Верховная Рада открыла рынок земли

Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения.



// epravda.com.ua

За соответствующее решение проголосовало 259 народных депутатов.

Голосовали так: Слуга народа - 206 голосов, Европейская солидарность - 23 Голос - 13 Доверие - 12 внефракционные - 5, ОПЗЖ - 0, Родина - 0, за будущее - 0. Президент Владимир Зеленский находился во время финального голосовании в зале.

Согласно обновленной версии документа, со второго полугодия 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Что предусматривает закон:

Первое. В первые два года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки.

С 2023 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки.

Второе. С 2021 до 2023 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Третье. В первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Четвертое. О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась – вопрос будет решен на референдуме.

Пятое. Иностранцам запрещено покупать землю, расположенной ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.

Шестое. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.

Седьмое. Минимальная цена – не меньше нормативной денежной оценки. До 2030 года.