Как жителям многоэтажек уберечься от короновируса

В Министерстве развития громад и территорий дали рекомендации руководителям ОСМД, ЖСК на время карантина.
Как уберечь жителей многоквартирных домов от коронавируса.
- Информируйте жителей о карантине и условиях страхования от распространения вируса. Разместите в подъездах или возле них плакаты с информацией о том, как себя вести.
- Введите периодическую дезинфекцию дома: мойка кабины лифта, первого этажа, ручек входных дверей, перил лестницы и проч.
- Обеспечьте мерами защиты уборщиков и дворников.
- По возможности ограничьте доступ жителей к детским и спортивным площадкам.
- Общайтесь с жителями, которые могут нуждаться в посторонней помощи (одинокие пожилые люди, тяжелобольные люди и т.п.), уточните, нуждаются ли они в помощи, и по возможности помогите самостоятельно или передайте информацию органам местного самоуправления или в местный штаб\волонтерскую организацию, которые занимаются этим вопросом.
- Поддерживайте связь с органом местного самоуправления и штабами поддержки для координации совместных усилий и обмена оперативной информацией.
- Используйте систему электронной коммуникации (управления) в доме, которая позволит сузить необходимость личного общения совладельцев и позволит поддержать коммуникацию и сохранить положительный эмоциональный климат в доме. К примеру,
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