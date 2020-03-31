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31.03.2020  08:45   

С 1 апреля в лесах и лугах Харьковщины будут штрафовать за шум

В Харьковской области с 1 апреля по 15 июня пройдет Сезон тишины.


//sobitie.com.ua

Эта природоохранная акция проводится в Украине с 2016 года, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

На время Сезона тишины инспекция усилит контроль по недопущению повышенного шума и беспокойства в средах обитания диких животных.

Согласно статье 39 Закона Украины «О животном мире»: «В период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня, запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах) ».

Лица, нарушившие требования, будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 87 КоАП.

Штраф, который может быть наложен на граждан, составляет от 510 до 850 грн., На должностных лиц от 850 до 1190 грн.

Тэги:  сезон тишины, харьков, штраф, запрет, фейерверк
 
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