С 1 апреля в лесах и лугах Харьковщины будут штрафовать за шум

В Харьковской области с 1 апреля по 15 июня пройдет Сезон тишины.
Эта природоохранная акция проводится в Украине с 2016 года, сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
На время Сезона тишины инспекция усилит контроль по недопущению повышенного шума и беспокойства в средах обитания диких животных.
Согласно статье 39 Закона Украины «О животном мире»: «В период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня, запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах) ».
Лица, нарушившие требования, будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 87 КоАП.
Штраф, который может быть наложен на граждан, составляет от 510 до 850 грн., На должностных лиц от 850 до 1190 грн.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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