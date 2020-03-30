Передачи для харьковских заключенных: Минюст корректирует правила

30.03.2020 13:55

С целью предотвращения распространения на территории учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и учреждений здравоохранения ЦОЗ ДКВС коронавируса COVID-19 Минюст принял инструкцию по приему передач и посылок от родственников и близких.

Так, в частности, персонал учреждений, который принимает передачи и посылки, должен работать в средствах индивидуальной защиты - халатах, медицинских масках, перчатках. Так же в средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках, должны быть лица, которые осуществляют передачу посылки. Им рекомендовано проводить обработку рук антисептиком непосредственно перед передачей посылки персонала учреждения ГКВС или учреждения здравоохранения ЦОЗ ГКВС Украины. Дезинфицирующие средства должны размещаться в этих помещениях.

В Министерстве юстиции сообщили, что документом рекомендовано ряд мер, которая обезопасит персонал и заключенных от возможности заражения коронавируса.

Также ограничивается одновременное пребывание в помещении большого количества человек. Необходимо соблюдать нормативы - 1 человек на 6 кв. м. Присутствующие должны сохранять между собой безопасную дистанцию ​​в 1,5 м.

Среди других мер, рекомендуется соблюдать: приносить продукты и другие товары в магазинной упаковке и обрабатывать дезинфицирующим раствором предметы, которые можно обработать. Предметы и продукты дополнительно могут подлежать облучению бактерицидными лампами в течение 60 минут.

В случае отсутствия бактерицидных облучателей предметы и продукты хранятся с соблюдением соответствующего температурного режима в отдельном помещении в течение 24 часов.

Кроме того, по окончании работы помещения для приема передач и посылок рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами и проводить облучение помещений бактерицидными лампами в течение 60 минут.